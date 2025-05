Ucraina | media Zelensky non andrà a Istanbul ma manderà delegazione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di non recarsi a Istanbul, inviando invece una delegazione di funzionari. La notizia, riportata dalla CNN, sottolinea l'importanza dei colloqui con una delegazione russa, indicando una fase di continua diplomazia nella complessa situazione tra Ucraina e Russia.

Milano, 15 mag. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invierà una delegazione a Istanbul, ma non ci andrà di persona. Lo ha detto alla Cnn una fonte a conoscenza della situazione. Zelensky ha precisato che la delegazione di funzionari ucraini è pronta a incontrare una delegazione russa in Turchia. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: media, Zelensky non andrà a Istanbul ma manderà delegazione

