Ucraina Lavrov | Zelensky è un uomo patetico

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov giovedì ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “un uomo patetico” per aver insistito che il presidente Vladimir Putin partecipasse ai colloqui di pace in Turchia. “All’inizio – ha detto Lavrov – Zelensky ha fatto alcune dichiarazioni chiedendo che Putin venisse di persona. È un uomo patetico. Tutti lo capiscono, tranne forse lui stesso e coloro che lo controllano. Poi i suoi compagni più anziani gli hanno spiegato che non dovrebbe comportarsi in modo così imprudente e che sono necessari negoziati. A proposito, negli ultimi tre o quattro giorni, l’Occidente si è tirato indietro dal parlare di un cessate il fuoco”. “Perché – ha aggiunto – è necessario un cessate il fuoco? Per stimolare l’Ucraina, in modo che possa prepararsi a negoziare da una posizione di forza. 🔗Leggi su Lapresse.it

