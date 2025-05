Ucraina l?arcivescovo Shevchuk | Vogliamo mostrare al Papa le nostre ferite Spero che preghi a Bucha

L'arcivescovo Sviatoslav Shevchuk, Primate della Chiesa greco-cattolica in Ucraina, desidera condividere con Papa Leone XIV le profonde ferite del suo popolo. In vista dei colloqui di pace a Istanbul, spera che il Pontefice preghi per Bucha, simbolo del dolore e della sofferenza urente causata dal conflitto. Un appello alla compassione e alla riconciliazione.

Arcivescovo Sviatoslav Shevchuk, Primate della Chiesa greco cattolica in Ucraina, lei ha incontrato Papa Leone XIV che, alla vigilia dei colloqui per la pace a Istanbul, ha lanciato un appello ai. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ucraina, l?arcivescovo Shevchuk: «Vogliamo mostrare al Papa le nostre ferite. Spero che preghi a Bucha»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, l’arcivescovo Shevchuk: «Vogliamo mostrare al Papa le nostre ferite. Spero che preghi a Bucha»

Secondo ilmessaggero.it: Arcivescovo Sviatoslav Shevchuk, Primate della Chiesa greco cattolica in Ucraina, lei ha incontrato Papa Leone XIV che, alla vigilia dei colloqui per la pace a Istanbul, ha lanciato un appello ...

Ucraina: convegno domani a Roma sulla “Teologia della Speranza per e dall’Ucraina” con arcivescovo Shevchuk, card. Parolin e card. Gugerotti

Segnala agensir.it: “Toward a Theology of Hope For and From Ukraine”. E’ il titolo di un convegno che si terrà domani a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana, a partire dalle 17, organizzata dalla Pug, dall’Uni ...

Ucraina, Shevchuk: «Estratti dalle macerie frammenti di corpi»

Secondo romasette.it: Interviene a poche ore da uno dei peggiori attacchi russi sulla Capitale ucraina l’arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. Il bilancio: almeno 9 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina Difende con Successo Odessa e Mykolaiv da Attacchi di Droni Russi: Nuove Misure di Sicurezza in Corso

Nella notte, la difesa aerea ucraina ha dichiarato di aver respinto con successo un attacco di oltre 30 droni lanciati dalle forze russe, concentrati nelle regioni di Odessa e Mykolaiv, nel Sud del Paese.

='it-IT',s.rate=1,speechSynthesis.speak(s)}