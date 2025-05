Ucraina chi è Umerov | a Istanbul il tataro di Crimea che guida la Difesa

Rustem Umerov, Tataro di Crimea e attuale ministro della Difesa ucraino, è stato scelto dal presidente Volodymyr Zelensky per guidare la delegazione ucraina nei cruciali colloqui di Istanbul. Con una lunga esperienza nei negoziati, Umerov ha già preso parte ai dialoghi con Mosca dopo l'invasione russa del 2022, rappresentando un simbolo di resilienza e determinazione.

(Adnkronos) – Tataro di Crimea, ministro della Difesa, Rustem Umerov è la scelta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la guida della delegazione ucraina agli attesi colloqui di Istanbul. Nel 2022 Umerov partecipa ai negoziati iniziali con Mosca, dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, e ai negoziati per l'accordo sul grano. Poi nel settembre .

