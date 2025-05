Ucraina | capo delegazione Russia pronti a possibili compromessi

Milano, 15 mag. (LaPresse) – Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha dichiarato la disponibilità a riprendere i negoziati di Istanbul con l'Ucraina, sottolineando l'apertura a possibili compromessi. Questa dichiarazione potrebbe segnare un passo significativo nel percorso verso una risoluzione delle tensioni tra i due paesi.

Milano, 15 mag. (LaPresse) – “Siamo pronti alle discussioni, alla ripresa dei negoziati di Istanbul. Siamo pronti a possibili compromessi e alla loro discussione”. Lo ha detto il capo della delegazione russa a Istanbul, Vladimir Medinsky, riferendosi agli ultimi colloqui diretti noti tra Russia e Ucraina che si sono a Istanbul nella primavera del 2022. Lo riporta Ria Novosti. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: capo delegazione Russia, pronti a possibili compromessi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina: capo delegazione Russia, pronti a possibili compromessi

Lo riporta lapresse.it: Milano, 15 mag. (LaPresse) - "Siamo pronti alle discussioni, alla ripresa dei negoziati di Istanbul. Siamo pronti a possibili compromessi e alla loro ...

Vertice Russa-Ucraina. Zelensky: “La delegazione russa una farsa” Mosca: “Presidente ucraino è un clown”

Come scrive tg.la7.it: Nei giorni scorsi, Zelensky aveva sfidato Putin, impegnandosi a partecipare ai colloqui in Turchia, se il collega russo avesse fatto altrettanto (I due leader non s’incontrano dal dicembre del 2019).

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin a Istanbul per colloqui con Ucraina

Lo riporta adnkronos.com: Medinsky è nato nel 1970 nella regione di Cherkasy, oggi in Ucraina, ma non è affatto ucraino. Figlio di un militare, in passato si è descritto come un alunno modello. Ha studiato giornalismo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: Carmela Montez capo banda Del Lobo ricercata

Al momento si nasconde in un carro militare al ranch Hanging Dog Diventata recentemente il capo dei famigerati Del Lobo, Carmela “La Muñeca” Montez e la sua banda hanno rivendicato una sanguinosa serie di rapine che ha preso alla sprovvista le forze di polizia locali.