Uccide la compagna poi si costituisce

Una tragedia si è consumata a Civitavecchia, dove una donna è stata uccisa a coltellate dal suo compagno, un cittadino venezuelano di 54 anni. Dopo l'omicidio, l'uomo ha deciso di costituirsi, presentandosi presso la stazione dei Carabinieri e confessando il crimine. Gli inquirenti stanno ora indagando sulle dinamiche dell'accaduto.

21.30 Una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno, che poi si è costituito. E' accaduto a Civitavecchia, vicino a Roma. L'uomo si è presentato alla stazione dei Carabinieri e ha confessato di aver ucciso la compagna. Si tratta di un cittadino venezuelano di 54 anni. Il corpo della donna è stato trovato nella casa della coppia, con ferite di arma da taglio all'addome. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Civitavecchia, uccide la compagna a coltellate e si costituisce

Segnala msn.com: Una donna di 45 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno che poi si è costituito. E' accaduto a Civitavecchia, vicino Roma. Il corpo della vittima è stato trovato, senza vita, nell’androne del ...

Uccide la compagna a coltellate e si costituisce

Secondo msn.com: Una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno che poi si è costituito. E' accaduto a Civitavecchia, vicino Roma. Intorno alle 14 l'uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri confessando d ...

Femminicidio a Civitavecchia: uccide la compagna a coltellate e si costituisce

Scrive msn.com: Femminicidio a Civitavecchia in provincia di Roma. Un cittadino venezuelano di 54 anni ha ucciso a coltellate la compagna di 46 anni, originaria della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre:" Pap? non litigate.