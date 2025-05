Uccide la compagna a coltellate e va dai carabinieri | trovata morta sulle scale di casa

Una tragica vicenda ha scosso Civitavecchia, dove una donna bulgara di 46 anni è stata uccisa dal compagno con diverse coltellate. L'uomo di 54 anni, origini venezuelane, si è successivamente presentato ai carabinieri confessando il femminicidio. La vittima è stata trovata senza vita sulle scale della loro abitazione, lasciando la comunità sotto shock.

Una donna di 46 anni originaria della Bulgaria è stata uccisa nel centro cittadino di Civitavecchia (Roma). È stato lo stesso compagno della vittima, un uomo di 54 anni e venezuelano, a confessare il femminicidio. Come riportano i colleghi di RomaToday, l'uomo si è infatti presentato alla caserma.

