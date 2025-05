Una telecamera filma l’ingresso di M.S., 15 anni compiuti a novembre, nello stabile di via Verro 46, prima periferia sud di Milano. Sono le 9 di ieri mattina: l’adolescente frequenta una scuola che dista poche centinaia di metri, ma non ci arriverà mai. Si ferma prima e si infila nello stabile di quattro piani in cui ha vissuto con la madre fino a un anno fa, quando i due (il padre vive all’estero) si sono trasferiti in una palazzina a un chilometro di distanza. Lì ci abita Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, ex dirimpettaia del terzo piano e amica della mamma: la signora, che ogni mattina alle 7 passa al bar di fianco a prendere un caffè e per tutti nel quartiere è "Terry", non è in casa in quel momento; ha una figlia che vive altrove e che in serata avrà un malore davanti al condominio. M. aspetta lì per tre ore, visto che l’occhio elettronico non ne immortala l’uscita: non si sa se riesca a entrare nell’appartamento o se aspetti l’anziana sulle scale o nel cortile interno; del resto, la sua presenza non desta sospetti negli altri inquilini, molti si ricordano di quel ragazzo. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uccide a 15 anni. Si apposta sul pianerottolo e strangola l’ex vicina