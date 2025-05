Ubriaco molesto in stazione passeggeri infastiditi | arriva la Polizia locale e lo sanziona

Mercoledì sera, intorno alle 22.30, la polizia locale è intervenuta alla stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone per sedare una situazione di disturbo. Un giovane, segnalato per comportamenti molesti, è stato identificato e sanzionato, raccogliendo l'infastidimento dei passeggeri presenti.

Intervento mercoledì sera, intorno alle 22.30, degli agenti della polizia locale alla stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone, dove era stato segnalato un uomo che stava tenendo comportamenti molesti. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno potuto appurare che il giovane, poi identificato in.

