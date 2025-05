Ubriaco danneggia sette auto e uno scooter

Un ragazzo visibilmente ubriaco ha creato caos nel quartiere della Balduina, danneggiando sette auto e uno scooter. L'incidente, avvenuto mercoledì mattina 14 maggio, ha attirato l'attenzione della polizia, che ha denunciato il responsabile per i danni provocati, tra cui la distruzione di alcuni lunotti posteriori dei veicoli.

Ha danneggiato sette auto distruggendo alcuni lunotti posterori e uno scooter, creando lo scompiglio nel quartiere della Balduina. Protagonista un ragazzo, trovato visibilmente ubriaco, che è stato denunciato dalla polizia nella mattinata di mercoledì 14 maggio.

