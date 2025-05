Two Prosecutors la recensione del film di Sergei Loznitsa in concorso al Festival di Cannes 2025

In "Two Prosecutors", Sergei Loznitsa torna alla finzione per esplorare le purghe staliniane, svelando la burocrazia della repressione con uno sguardo incisivo e originale. Presentato al Festival di Cannes 2025, il film intreccia riferimenti pop come Asterix e l'estetica di Wes Anderson, offrendo una riflessione profonda sulla storia e il potere. La recensione di Federico Gironi.

Loznitsa torna alla finzione per raccontare le purghe staliniane attraverso l'analisi della burocrazia della repressione (e c'entrano anche Asterix e Wes Anderson). La recensione di Two Prosecutors di Federico Gironi.

