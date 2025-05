tutto quello che c è da sapere sul contraccettivo sottocutaneo

Dopo pillola, anello e cerotto anticoncezionale, nel 2011 ha fatto la sua comparsa il contraccettivo sottocutaneo. Una soluzione che permette di gestire la questione fertilità e gravidanza, ma non solo, nel lungo termine. Si tratta di un vero e proprio metodo di contraccezione ormonale a lungo termine. Oltre ad essere un contraccettivo ormonale efficace però, ci sono anche diversi benefici che vanno ben oltre il prevenire una gravidanza e i rischi sono davvero minimi. Fa ingrassare? Quali sono i suoi vantaggi? Quanto costa? Quali sono gli effetti collaterali? Proveremo a rispondere a tutte le domande sotto. Ovviamente, la prima questione da valutare e considerare se si decide per il suo impianto è che non è in grado di proteggere dalle malattie sessualmente trasmissibili. Contraccettivo sottocutaneo: cos’è e come funziona?. 🔗Leggi su Amica.it

