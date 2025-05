Tutti pazzi per smash burger apre in città un nuovo locale delivery e take away

Tutti pazzi per Smash Burger approda in città con un nuovo locale dedicato al delivery e take away. Dietro a questo progetto innovativo c’è Andrea Marchettini, imprenditore udinese, che ha trovato ispirazione nei suoi viaggi negli Stati Uniti. Scoprite come è nato Mr. Buckets e cosa lo rende unico nel panorama gastronomico locale.

"Volevo esplorare nuovi orizzonti e trovare nuove sfide. La risposta a questa ricerca è arrivata dopo numerosi viaggi negli Stati Uniti, concretizzandosi in un nuovo progetto: Mr. Buckets". Così ci racconta la nascita di questo brand, l'imprenditore udinese Andrea Marchettini: "Dopo un test di. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Tutti pazzi per smash burger, apre in città un nuovo locale delivery e take away

Potrebbe interessarti su Zazoom

HALLOWEEN 2023: TUTTI PAZZI PER MERCOLEDÌ ADDAMS

Da demoni infernali a scheletri misteriosi, passando per i realistici look dell’enigmatica e richiestissima Mercoledì Addams, protagonista con la sua tenebrosa famiglia della serie di successo firmata Tim Burton e targata Netflix.