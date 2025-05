Soddisfazione dai vertici di Banca Generali, sponsor per il quattordicesimo anno consecutivo della manifestazione: "Siamo molto felici di tornare a Monza sostenendo come Banca un evento che non è solo sportivo, ma racchiude in sé valori fondanti di vita e relazione", spiega Massimiliano Melegari, Sales Manager di Rete, Lombardia e Trentino Alto Adige. Che aggiunge: "Crediamo sia importante trasmettere i valori positivi dello sport e spiegare ai ragazzi anche i primi passi dell’ educazione finanziaria ". Il successo della kermesse è scritto nei numeri: 23 edizioni in archivio, più di 230 tappe, uno staff di oltre 50 persone che si muove di città in città , ma soprattutto circa 230mila bambini coinvolti. C.B. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti i numeri da record