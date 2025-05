Tutti i costi carissimi delle Rsa La denuncia dei sindacati | | La retta media? 84 euro al giorno

I costi delle RSA in Brianza raggiungono livelli insostenibili, con una retta media di 84,13 euro al giorno e oltre 30mila euro all’anno. Il sindacato Fnp-Cisl denuncia anche liste d’attesa interminabili, con più di 13mila persone in attesa di un letto. Una situazione allarmante che mette in luce le difficoltà dei brianzoli nella ricerca di assistenza.

Costi alle stelle, 84,13 euro in media al giorno, 30mila 707 euro l’anno, e liste d’attesa senza fine, – più di 13mila persone in stand by –, è l’odissea dei brianzoli alla ricerca di un letto in casa di riposo. La fotografia del settore è stata scattata dall’ Osservatorio Fnp-Cisl, il sindacato dei pensionati. Lo scoglio non è solo economico. Prima di affrontare il tema della sostenibilità sul portafoglio, le famiglie devono fare lo slalom alla ricerca di un posto disponibile in una delle 70 strutture del territorio. Un problema che era scomparso durante la pandemia e che nel post-virus invece "ha ripreso a correre a ritmi vertiginosi", sottolinea il sindacato. Nel 2022 il dato si attestava di poco sopra i 6.900, nel 2024 è quasi raddoppiato, un aumento enorme che porta " Ats Brianza in cima alla classifica delle province in cui il fenomeno è più vistoso". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti i costi (carissimi) delle Rsa. La denuncia dei sindacati:: "La retta media? 84 euro al giorno"

Tutti i costi (carissimi) delle Rsa. La denuncia dei sindacati:: "La retta media? 84 euro al giorno"

Come scrive msn.com: Costi alle stelle, 84,13 euro in media al giorno, 30mila 707 euro l’anno, e liste d’attesa senza fine, – più di 13mila persone in stand by –, è l’odissea dei brianzoli alla ricerca di un letto in casa ...

"Costi alle stelle per le case di riposo", ecco quanto si spende in Brianza

Riporta primamonza.it: Un costo medio di 84,13 euro al giorno, che corrispondono ad un esborso medio di 30.707 euro in un anno. Questi i dati aggiornati raccolti dall'Osservatorio RSA dei pensionati della FNP Cisl Lombardia ...

Porta alla cena aziendale 180 dipendenti di una Rsa pubblica, per il direttore finisce male: perché deve restituire 6 mila euro

Come scrive msn.com: L'azienda aveva fatto passare il costo sotto la voce «spese di rappresentanza» perché voleva premiare i dipendenti della struttura sanitaria dell'ente pubblico. Ma per i giudici della Corte dei conti, ...

