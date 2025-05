Tutti i candidati al voto per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio

Il 25 e 26 maggio si svolgeranno le elezioni comunali in tre comuni bergamaschi: Calcinate, Canonica D’Adda e Castione della Presolana. Questi territori, parte di un insieme di 18 comuni lombardi al voto, si preparano a scegliere i loro rappresentanti locali, un momento cruciale per la vita amministrativa e la comunità.

Bergamo. Di 18 comuni lombardi pronti alle elezioni amministrative, tre sono bergamaschi: Calcinate, Canonica D’Adda e Castione della Presolana. Tre comuni bergamaschi prossimi alle elezioni amministrative il 25 e 26 maggio: è il caso di Canonica d’Adda, Calcinate e Castione della Presolana. Circa 11.000 gli elettori attesi alle urne. La campagna elettorale è già entrata nella sua fase più calda: analizziamo insieme tutti i candidati e le liste dei tre comuni bergamaschi. Calcinate A Calcinate presenti tre liste: “Calcinate più”, “Impegno civico” e la “ Lorena Boni”. Calcinate Più: questa lista vede come principale candidato Angelo Orlando, vincitore delle ultime elezioni e decaduto a febbraio. Lo slogan scelto per la candidatura è una frase dell’attrice britannica Audrey Hepburn: “La miseria più grande di certe persone è denigrare gli altri per elevare se stessi”. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tutti i candidati al voto per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio

