Tutti con il naso all’insù Il Prealpi compie 50 anni e lancia un pallone sonda

Oggi il cielo di Cogliate si prepara a un evento straordinario per celebrare i 50 anni dell'Istituto Prealpi. Studenti, docenti e famiglie sono in trepidante attesa: dopo le 9, sarà lanciata “Campusprealpi50”, una sonda stratosferica realizzata dagli studenti, simbolo di crescita e innovazione. Un momento che segnerà la storia della scuola e il futuro dei suoi allievi!

Cresce l’attesa tra studenti, docenti e famiglie: oggi, dopo le 9, il cielo sopra il campo volo di Cogliate sarà teatro di un momento speciale. Sarà infatti lanciata “Campusprealpi50”, la sonda stratosferica realizzata dagli studenti dell’ Istituto Prealpi per celebrare i cinquant’anni della scuola. Si tratta precisamente di un pallone riempito di elio, una strumentazione scientifica di precisione e un obiettivo ambizioso: raggiungere i 40.000 metri di altitudine per raccogliere dati su atmosfera e spazio. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le competenze Stem, è il frutto di un intenso e accurato lavoro di squadra che ha coinvolto attivamente i ragazzi, coordinati dai docenti e supportati da partner d’eccellenza come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Aerospace Cluster Lombardia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti con il naso all’insù. Il Prealpi compie 50 anni e lancia un pallone sonda

