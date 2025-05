Tuscia Fantasy il centro storico di Viterbo si trasforma in un mondo fantastico

Dal 17 al 18 maggio, il centro storico di Viterbo si trasforma in un regno fantastico con il Tuscia Fantasy. Le piazze e le vie si animano grazie a stand, photoset, competizioni cosplay, artisti e intrattenimento. Un evento imperdibile, organizzato da Joywood e Alternative Store, che promette emozioni e avventure indimenticabili per tutti gli appassionati.

Viterbo, dal 17 al 18 maggio, si trasforma in un mondo fantasioso grazie al Tuscia fantasy, un evento che colora le piazze e le vie del centro storico con stand, photoset, gara cosplay, artisti e intrattenimento. L'evento è organizzato da Joywood e Alternative store in collaborazione con il. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Tuscia Fantasy, il centro storico di Viterbo si trasforma in un mondo fantastico

Tuscia Fantasy e Tuscia in Fiore a Viterbo, attenzione alla viabilità nel centro storico

Da tusciaup.com: Tuscia Fantasy e Tuscia in Fiore, dal 16 al 18 maggio in programma per le vie del centro storico di Viterbo. Per consentire il regolare svolgimento di entrambe le manifestazioni saranno adottati alcun ...

