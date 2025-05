Turista stremata corsa speciale della funicolare dalla vecchia Como Alta per soccorrerla

Una turista inglese di 73 anni è stata soccorsa oggi a Como, durante una difficoltosa escursione sulla Salita Carescione. In attesa di aiuto, la donna stava affrontando il suggestivo ma impegnativo sentiero che conduce alla stazione della funicolare, quando è intervenuta una corsa speciale per portarla in salvo.

Una donna inglese di 73 anni, turista in visita a Como, è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi mentre si trovava in evidente difficoltà lungo la Salita Carescione, un suggestivo ma impegnativo tratto pedonale che collega la fermata Carescione alla stazione Como Lago della funicolare.

