Turista muore sul Sentiero degli Dei | malore durante l’escursione inutili i soccorsi

Tragedia sulla Costiera Amalfitana: una turista statunitense di 68 anni è morta durante un'escursione sul celebre Sentiero degli Dei. Colpita da un malore improvviso, i soccorsi sono stati inutili nonostante i tentativi di rianimarla. La bellezza del percorso ha tragicamente fatto da sfondo a un evento inaspettato e doloroso.

Una donna statunitense di 68 anni è deceduta ieri in Costiera Amalfitana, durante un'escursione sul Sentiero degli Dei; avrebbe perso i sensi all'improvviso, inutili i tentativi di rianimarla. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Turista muore sul Sentiero degli Dei: malore durante l’escursione, inutili i soccorsi

