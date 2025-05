Turimo la Regione lancia la nuova campagna di promozione Dati 2025 | crescono arrivi e presenze

La regione lancia una nuova campagna di promozione turistica per il 2025, con un investimento di 2,4 milioni di euro. Affidata all'agenzia Armando Testa, la campagna si concentrerà su primavera e estate, presentando l’Umbria come un'esperienza sensoriale unica, pronta a incantare visitatori con le sue eccellenze e le sue magie.

Una campagna di promozione per la primavera e l'estate da 2,4 milioni di euro, affidata all'Armando Testa, che campeggia in varie televisioni e piattaforme. Una campagna che vuole presentare l'Umbria come un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi. Le eccellenze dei territori e le magie.

