Turchia terremoto di magnitudo 5 2 nel centro | scossa avvertita anche ad Ankara

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito oggi il centro della Turchia, con epicentro nel distretto di Kulu, provincia di Konya. La scossa, avvertita anche ad Ankara, è stata registrata a una profondità di 18,7 chilometri, secondo quanto riportato dai media locali e dall'Afad, l'agenzia di protezione civile turca.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato oggi nel centro della Turchia, nella provincia di Konya. L'epicentro è stato individuato nel distretto di Kulu a una profondità di 18,7 chilometri, secondo le notizie dei media locali che citano dati forniti dall'Afad, la protezione civile turca. Molte persone hanno lasciato le abitazioni per

Terremoto in Turchia, la scossa di magnitudo 5.2 nel giorno dei colloqui diretti Russia-Ucraina

La terra ha tremato alle 15.46 ora locale a pochi chilometri dalla città di Konya

Turchia, terremoto di magnitudo 5.2 nel centro: scossa avvertita anche ad Ankara

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato oggi nel centro della Turchia, nella provincia di Konya. L'epicentro è stato individuato nel distretto di Kulu a una profondità di 18,7 c

Terremoto in Grecia: trema Creta, magnitudo 5.9, avvertita anche nel Sud Italia

Non soltanto a Napoli, per i Campi Flegrei che tornano a tremare facendo tremare tutta Napoli e provincia. Paura anche a Creta, quinta isola del Mediterraneo per estensione territoriale. Scossa di mag

Terremoto Turchia : forte scossa 7.9 nel sud

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 3:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria.