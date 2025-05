Turchia terremoto di magnitudo 5 2 nel centro | scossa avvertita anche ad Ankara

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito oggi il centro della Turchia, con epicentro nel distretto di Kulu, nella provincia di Konya. La scossa, avvertita anche ad Ankara, ha raggiunto una profondità di 18,7 chilometri. Le autorità locali e i media riportano l'evento, fornendo aggiornamenti sulla situazione.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato oggi nel centro della Turchia, nella provincia di Konya. L'epicentro è stato individuato nel distretto di Kulu a una profondità di 18,7 chilometri, secondo le notizie dei media locali che citano dati forniti dall'Afad, la protezione civile turca. Molte persone hanno lasciato le abitazioni per . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

