Pisa, 15 maggio 2025 – Un biosensore ultrasottile e bioriassorbibile, impiantabile direttamente su un sito tumorale, è stato sviluppato dal dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’ Università di Pisa. Il dispositivo è in grado di monitorare in tempo reale l’assorbimento dei farmaci chemioterapici, consentendo una valutazione immediata della loro efficacia. L’importanza della nutrizione contro i tumori. Ma c'è ancora molto da fare Il risultato, pubblicato sulla rivista Science Advances, è frutto del lavoro del team guidato da Giuseppe Barillaro, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia e con le aziende ospedaliero-universitarie di Pisa, Modena e Reggio Emilia. "Il trattamento del cancro, in particolare la chemioterapia, richiede un equilibrio tra efficacia e tossicità - spiega Giuseppe Barillaro - Fino ad ora il monitoraggio dell'efficacia di farmaci chemioterapici è avvenuto tramite analisi di laboratorio, che non riescono a misurare l'assorbimento in una zona di interesse specifico con elevata accuratezza. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tumori, sviluppato sensore rivoluzionario: monitoraggio in tempo reale dei farmaci chemioterapici