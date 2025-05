Tumori Schillaci | Ampliare screening lotta a liste attesa e cure personalizzate

L'emergenza pandemica ha messo a dura prova la lotta contro i tumori, penalizzando in particolare le fasce più giovani. Per rispondere a questa sfida, si punta ad ampliare gli screening e a ridurre le liste d'attesa, garantendo cure sempre più personalizzate e tempestive per i pazienti oncologici.

(Adnkronos) – "Le malattie oncologiche sono state trascurate durante la pandemia, l'incidenza però è aumentata soprattutto nelle fasce più giovani. Vogliamo ampliare gli screening e allargare l'età delle persone che possono accedervi. E poi le liste d'attesa che sono fondamentali per i pazienti oncologici e la legge va in quella direzione. La piattaforma di Agenas . L'articolo Tumori, Schillaci: “Ampliare screening, lotta a liste attesa e cure personalizzate” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Tumori, Schillaci: “Ampliare screening, lotta a liste attesa e cure personalizzate”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Schillaci: “Ampliare screening, lotta a liste attesa e cure personalizzate”

Si legge su quotidianosanita.it: "Le malattie oncologiche sono state trascurate durante la pandemia, l'incidenza però è aumentata soprattutto nelle fasce più giovani. Vogliamo ampliare gli screening e allargare l'età delle persone ch ...

Tumori, aumenta l'incidenza tra le fasce dei più giovani: il nuovo rapporto Favo. In Italia 3,7 milioni di malati

Secondo msn.com: In Italia sono oltre 3,7 milioni le persone che vivono con una diagnosi di tumore: si tratta di circa il 6,2% della popolazione nazionale, ovvero circa un abitante su sedici. Di questi, circa ...

Tumori, Schillaci: "Accesso a cure più equo per stop viaggi fuori regione"

Lo riporta adnkronos.com: Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci ... per il Registro dei tumori, nella convinzione che solo ciò che si può misurare poi può essere migliorato, e abbiamo rifinanziato le attività ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nella giornata screening a Bagnone (Lunigiana – Ms) identificati in soggetti asintomatici importanti fattori di rischio di complicazioni cardio vascolari e/o epatiche rispettivamente identificati con il riscontro di indice ABI elevato

“Il successo e l’importanza dell’evento di prevenzione a Bagnone sono dimostrati non solo dal numero di test diagnostici o visite eseguite, ma soprattutto dalla qualità dell’evidenze mediche riscontrate.