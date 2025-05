Tumori Schillaci | Accesso a cure più equo per stop viaggi fuori regione

L'accesso equo alle cure rappresenta una sfida cruciale nella lotta contro i tumori, come evidenziato dallo studio citato. È fondamentale garantire che ogni paziente possa ricevere trattamenti adeguati nella propria regione, evitando viaggi costosi e stressanti. Le istituzioni devono impegnarsi per superare le disparità esistenti e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria.

"Lo sforzo oggi deve essere soprattutto diretto a garantire una maggiore equità nell'accesso ai servizi, affinché un paziente non debba più spostarsi dalla propria regione per potere ricevere cure adeguate alla propria malattia. Eppure, come mostra anche il vostro studio, vi sono ancora Regioni che scontano un grave ritardo nell'attuazione della rete oncologica".

