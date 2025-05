Tumori report Favo | 37 mln di pazienti siano protagonisti in reti oncologiche regionali

In Italia, 3,7 milioni di persone convivono con una diagnosi di tumore, rappresentando il 6,2% della popolazione. Secondo un report Favo, il 63% delle donne e il 54% degli uomini è vivo a cinque anni dalla diagnosi, con un quarto dei pazienti che recupera un'aspettativa di vita simile a quella della popolazione sana.

In Italia vivono dopo una diagnosi di tumore 3,7 milioni di persone, il 6,2% dell'intera popolazione, 1 italiano su 16. Il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi e almeno 1 paziente su 4 è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione.

