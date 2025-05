Tumori Merck fa tappa in Abruzzo al Giro d' Italia con campagna su cancro vescica

Merck Italia fa tappa in Abruzzo durante il Giro d'Italia con la campagna "Non girarci intorno", dedicata alla sensibilizzazione sul cancro alla vescica. L'iniziativa mira a promuovere la prevenzione e il riconoscimento dei sintomi della neoplasia uroteliale, contribuendo a creare maggiore consapevolezza in occasione del Mese della consapevolezza sul cancro alla vescica.

Obiettivo di 'Non girarci intorno' sensibilizzare sulla prevenzione e il riconoscimento dei sintomi della neoplasia uroteliale Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione del Mese della consapevolezza sul cancro alla vescica Merck Italia rinnova il suo impegno a fare la differenza nella v

