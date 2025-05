Tumori della pelle San Martino tra i pochi ospedali in Italia a introdurre la chirurgia di Mohs

L'ospedale San Martino di Genova si distingue per l'introduzione della chirurgia di Mohs, una tecnica innovativa e altamente precisa nel trattamento dei tumori della pelle. Quest'approccio rappresenta un importante passo avanti nella cura del cancro, rendendo San Martino uno dei pochi centri in Italia ad adottare questa metodica avanzata. Scopriamo insieme cos'è la chirurgia di Mohs.

Passi avanti nella cura del cancro al San Martino di Genova. L'ospedale è tra i pochi centri in Italia - e il primo in Liguria - ad aver introdotto la chirurgia di Mohs, una tecnica innovativa e altamente precisa per trattare i tumori della pelle.

