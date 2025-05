Tumori De Lorenzo Favo | Più fondi per Piano oncologico ideale era prenderli dal Mes

Lorenzo Favo, esperto oncologico, sottolinea l'urgenza di aumentare i fondi per un piano oncologico efficace, sostenendo che risorse derivanti dal MES avrebbero potuto supportare un adeguamento del Servizio sanitario nazionale. Durante l'emergenza Covid, erano state formulate proposte cruciali che, purtroppo, non hanno ricevuto l'attenzione necessaria.

"Durante il Covid avevamo parlato di emergenza oncologica e avevamo indicato una serie di iniziative che andavano prese, ma non sono state prese. Il Servizio sanitario nazionale andava adeguato per rispondere ai bisogni dei malati di cancro, come aveva indicato la Commissione europea che diceva allora che entro il 2025 andavano salvate 2,8

