Tumori De Lorenzo Favo | Paese resti unito per i pazienti cancro non aspetta liste attesa

Il dottor Lorenzo Favo sottolinea l'importanza di unire le forze per sostenere i pazienti oncologici in Italia. Con un sistema oncologico ben strutturato e il supporto del Governo attraverso il Piano oncologico nazionale, è fondamentale garantire assistenza tempestiva, superando le liste d'attesa e migliorando la qualità dell'assistenza per chi combatte contro il cancro.

"Il Paese sia unito per aiutare i pazienti oncologici. L'oncologia in Italia è più organizzata rispetto ad altre specialità. Il Governo si è mosso sul piano operativo, ha varato la regia del Piano oncologico nazionale, ha varato il documento per il coordinamento delle reti regionali. Quello che chiediamo è che da subito si

