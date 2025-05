Tumori De Lorenzo Favo | Paese resti unito per i pazienti cancro non aspetta liste attesa

Il Dott. Lorenzo Favo lancia un appello per l'unità del Paese a sostegno dei pazienti oncologici, evidenziando l'importanza di un sistema sanitario che non faccia attendere oltre le liste. Con progressi nell'oncologia italiana e iniziative governative, è fondamentale garantire un coordinamento efficace tra le reti regionali per affrontare insieme la battaglia contro il cancro.

(Adnkronos) – "Il Paese sia unito per aiutare i pazienti oncologici. L'oncologia in Italia è più organizzata rispetto ad altre specialità. Il Governo si è mosso sul piano operativo, ha varato la regia del Piano oncologico nazionale, ha varato il documento per il coordinamento delle reti regionali. Quello che chiediamo è che da subito si . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

