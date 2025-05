Tumori almeno 1 sigaretta per 17% adolescenti Aiot | A scuola prevenzione cancro polmone

In Italia, il 17% degli adolescenti ha fumato almeno una sigaretta, con una maggiore incidenza tra le giovani femmine (19% rispetto al 14% dei maschi). Questo fenomeno aumenta con l'età, passando dal 7% tra i 13enni al 38% tra i 17enni. La scuola gioca un ruolo cruciale nella prevenzione del cancro ai polmoni.

(Adnkronos) – In Italia il 17% degli adolescenti ha fumato almeno una sigaretta nel corso della vita. In particolare, il vizio è più diffuso tra le giovani femmine rispetto ai maschi (19% vs 14%) e tende a crescere con il passare degli anni (7% tra i 13enni vs 38% tra i 17enni). La scuola può . L'articolo Tumori, almeno 1 sigaretta per 17% adolescenti, Aiot: "A scuola prevenzione cancro polmone" proviene da Webmagazine24.

