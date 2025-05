Tumori almeno 1 sigaretta per 17% adolescenti Aiot | A scuola prevenzione cancro polmone

A Roma, il progetto 'Respiriamo insieme' si distingue nella lotta contro il fumo tra i giovani, rivelando che il 17% degli adolescenti ha già fumato. Nella sua quarta edizione, il programma premia le classi più attive nella prevenzione del cancro al polmone, evidenziando la differenza di genere nel vizio del fumo tra ragazzi e ragazze.

Presentate le classi vincitrici della quarta edizione del progetto 'Respiriamo insieme' Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia il 17% degli adolescenti ha fumato almeno una sigaretta nel corso della vita. In particolare, il vizio è più diffuso tra le giovani femmine rispetto ai maschi ( 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tumori, almeno 1 sigaretta per 17% adolescenti, Aiot: "A scuola prevenzione cancro polmone"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tumori, almeno 1 sigaretta per 17% adolescenti, Aiot: "A scuola prevenzione cancro polmone"

Scrive msn.com: Presentate le classi vincitrici della quarta edizione del progetto 'Respiriamo insieme' ...

Tumori, 1 spinello fa male come 20 sigarette

Secondo universonline.it: Fumare un solo spinello espone ad un rischio di tumore del polmone pari a quello di 20 sigarette. Questa è la conclusione di uno studio, condotto dal ricercatore Richard Beasley del Medical Research ...

Tumore al polmone: come candidarsi allo screening per forti fumatori (che può farti smettere con le sigarette)

ilgiorno.it scrive: La piattaforma è frutto di una collaborazione fra Fondazione Veronesi e Irccs San Raffaele. Fra le “armi” messe in campo l’intelligenza artificiale e la prevenzione cardiovascolare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.