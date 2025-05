Tudor Juve futuro già segnato? La rivelazione | È una soluzione-ponte Cosa filtra sulla conferma del tecnico bianconero

Tudor Juve, futuro già segnato? La rivelazione sul tecnico: tutti gli aggiornamenti sul suo futuro. Il giornalista Gianluigi Longari, nel suo editoriale su Sportitalia.com, ha fatto il punto sul calciomercato Juve ed anche sul futuro di Igor Tudor. Le parole sul tecnico bianconero. TUDOR – «Il futuro bianconero è in discussione, principalmente per quanto concerne la guida tecnica. La sensazione diffusa già al momento della scelta Tudor, era che il croato andasse a materializzare una soluzione-ponte che a meno di prestazioni e risultati così scintillanti da fugare ogni dubbio sulla sua riconferma, difficilmente avrebbe potuto vedere l’alba di una nuova stagione. Il pensiero è rimasto lo stesso di metà marzo, con sogni complicati da portare a termine di cui abbiamo parlato ed alternative che verranno prese in esame in maniera più approfondita rispetto al tema panchine». 🔗Leggi su Juventusnews24.com

