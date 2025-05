tu per me parli troppo colpito in testa col tavolino uomo finisce in ospedale

Lite con sangue ieri intorno alle 12,30 davanti al bar Nasiunal di Pandino, nella centrale via Umberto I. A quell’ora due uomini si sono fronteggiati e uno dei contendenti, accusando il rivale di parlare troppo, ha preso un tavolino sistemato all’esterno del bar, colpendo l’altro più volte in testa. Sono stati chiamati i soccorsi che sono arrivati con un’ambulanza della Croce Verde di Crema e una pattuglia della vicina caserma dei carabinieri. Il ferito, un 54enne residente in paese, è stato portato in pronto soccorso all’ ospedale di Crema in codice giallo. P.G.R. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

