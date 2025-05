2025-05-14 22:47:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Un calciatore dell’Udinese di nazionalità francese è stato denunciato da una ragazza per violenza sessuale. L’episodio si sarebbe consumato domenica sera, nell’appartamento dove l’atleta vive. Assieme a lui altri due amici che in serata, dopo l’identificazione – avvenuta anche grazie alla collaborazione del calciatore – sono stati, a loro volta, denunciati in stato di libertà per la medesima ipotesi di reato. La ricostruzione fatta dalla vittima è piuttosto circostanziata. Il gruppetto ha trascorso la serata in un locale che si trova alla prima periferia del capoluogo friulano. Al termine, la ragazza ha accettato l’invito del calciatore e degli amici a seguirli nell’ abitazione dell’atleta. “Io ero ubriaca – ha premesso la giovane nella denuncia che ha sottoscritto davanti ai carabinieri – ma ho comunque manifestato il mio dissenso rispetto a ciò che stava accadendo”. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Violenza sessuale: denunciato calciatore dell’Udinese