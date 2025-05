Trump | Potrei andare in Turchia domani

Il presidente Trump, attualmente in visita a Doha, ha annunciato la possibilità di recarsi in Turchia domani, a seguito di sviluppi positivi nei negoziati tra Russia e Ucraina. Ottimista riguardo a un potenziale accordo, il presidente ha affermato: "Se succede qualcosa andrei venerdì". La sua missione in Medio Oriente continua con attenzione sulle dinamiche geopolitiche.

9.50 Il presidente degli Stati Uniti prosegue la sua missione in Medio Oriente. Oggi è a Doha. Trump ha dichiarato che potrebbe andare domani in Turchia se i negoziati tra Russia e Ucraina dovessero procedere. "Se succede qualcosa andrei venerdì". Intanto si è mostrato ottimista su un accordo con l'Iran sul nucleare."Penso che ci stiamo avvicinando alla possibilità di raggiungere un'intesa" 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

