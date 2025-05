Trump vola in Qatar | Donald d’Arabia incassa ordini e alleanze

Donald Trump è atterrato ieri in Qatar, proseguendo il suo tour nel Golfo. Mentre incassa ordini e tessere alleanze, la sua visita è segnata da polemiche interne, scatenate dall’offerta della famiglia reale qatariota di un Boeing 747 del valore di 400 milioni di dollari. Il clima politico sixties di tensione rende questo viaggio ancora più delicato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato ieri in Qatar, per la seconda tappa del suo tour di tre giorni nel Golfo, accompagnato dalle polemiche interne dei democratici per l'offerta da parte della famiglia reale qatariota di un Boeing 747 da 400 milioni di dollari, che dovrebbe prendere il posto dell'Air Force One.

Il Boeing 747-8 extra lusso regalato a Donald Trump dal Qatar è già negli Stati Uniti. Da oltre cinque settimane si trova in un hangar dell'aeroporto internazionale di San Antonio, in Texas, dove è affidato alla società L3 Harris, legata al Pentagono, per essere trasformato nel futuro Air Force One.