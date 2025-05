Trump Vogliamo far diventare Gaza una zona di libertà ho delle idee

In un recente intervento a Doha, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un ambizioso piano per trasformare la Striscia di Gaza, colpita da 19 mesi di conflitti, in una "zona di libertà". Trump ha affermato di avere idee innovative per promuovere la pace e la prosperità nella regione, attirando l'attenzione sulla crisi umanitaria in corso.

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti vogliono prendere la Striscia di Gaza, devastata da 19 mesi di guerra, e trasformarla in una “zona di libertà”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Doha, in Qatar. “Ho delle idee per Gaza che ritengo molto buone: renderla una zona di libertà, coinvolgere gli Stati Uniti e renderla una zona di libertà”, ha affermato. – foto IPA Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Trump “Vogliamo far diventare Gaza una zona di libertà, ho delle idee”

