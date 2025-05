Trump torna a parlare di Gaza | Con l' intervento degli Usa sarà una zona di libertà

Donald Trump torna a parlare di Gaza, promettendo che, una volta cessati i bombardamenti israele, gli Stati Uniti interverranno per trasformare la Striscia in una "zona di libertà". Dopo le tragiche perdite umane, il presidente annuncia un piano ambizioso per ripristinare la stabilità e garantire diritti fondamentali ai cittadini locali.

Il presidente Donald Trump è intervenuto nuovamente sulla gestione di Gaza. Una volta che finiranno di cadere le bombe lanciate da Israele - che hanno portato alla morte di oltre 53mila palestinesi - gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia per renderla una "zona di libertà". È. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Trump torna a parlare di Gaza: "Con l'intervento degli Usa sarà una zona di libertà"

