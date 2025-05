A Istanbul non è ancora finita: da Doha, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe visitare la Turchia se i negoziati tra Russia e Ucraina dovessero procedere. "Sapete, se succedesse qualcosa, andrei venerdì", ha detto il capo della Casa Bianca in Qatar, seconda tappa del suo tour nel Golfo. Segno che nonostante le annunciate assenze del presidente russo Vladimir Putin e del suo ministro degli Esteri Sergej Lavrov (al loro posto, il consigliere del Cremlino Vladimir Medinsky che già aveva seguito il dossier ucraino nel 2022), non tutte le strade per la pace siano impercorribili. Trumè si è mostrato ottimista anche sull'esito dei colloqui sul programma nucleare iraniano. "Penso che ci stiamo avvicinando alla possibilità di raggiungere un accordo". Da Washington, nel frattempo, il segretario di Stato americano Marco Rubio afferma apertamente che gli Usa sono aperti a " qualsiasi meccanismo " che contribuisca a portare la pace in Ucraina. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump sgancia la bomba su Istanbul: "Forse venerdì"