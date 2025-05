Trump nulla accadrà finché io e Putin non ci incontreremo

Donald Trump ha dichiarato che "non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo", rivelando le sue aspettative sui rapporti con la Russia a bordo dell'Air Force One. Commentando la delegazione russa in Turchia, ha espresso una certa sorpresa, sottolineando l'importanza del faccia a faccia con il presidente russo per il futuro delle relazioni internazionali.

"Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo". Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente ha detto di "non essere deluso dalla delegazione russa" in Turchia, ammettendo però di non saperne nulla. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, nulla accadrà finché io e Putin non ci incontreremo

