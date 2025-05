Trump in Medioriente manda messaggi a Bibi

Donald Trump torna in Medioriente, inviando messaggi a Benjamin Netanyahu mentre incontra il leader siriano Ahmed al-Sharaa a Riad. Con il possibile abrogamento delle sanzioni a Damasco, si scontra con le posizioni israeliane. Successivamente, si dirige in Qatar per trattative con Tamim bin Hamad Al Thani, figura centrale nel conflitto israelo-palestinese, mentre il Cremlino osserva con interesse.

Donald Trump incontra a Riad il leader siriano Ahmed al-Sharaa e pensa ad abrogare le sanzioni a Damasco, contro il parere di Benjamin Netanyahu. Poi va in Qatar per fare affari con Tamim bin Hamad Al Thani, uomo chiave per il conflitto fra Israele e Hamas. Cremlino spettatore interessato. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump in Medioriente manda messaggi a Bibi

