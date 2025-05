Giovedì Donald Trump ha annunciato da Doha, in Qatar, che gli Stati Uniti e l’Iran sono «vicini» a un accordo sul nucleare. «Siamo in trattative molto serie per una pace a lungo termine», ha dichiarato durante il suo tour nel Golfo, secondo quanto riportato dall’ Afp. E Teheran avrebbe «in qualche modo» accettato i termini proposti da Washington, ha aggiunto il presidente americano. In questi giorni Trump è impegnato in tour diplomatico in Medio Oriente. Mercoledì, durante la visita in Arabia Saudita, ha annunciato la revoca delle sanzioni alla Siria. Teheran conferma la disponibilità a un accordo in cambio della revoca delle sanzioni. Poco prima delle dichiarazioni del presidente americano, Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema iraniana, aveva confermato alla Nbc News la disponibilità dell’Iran a un’intesa in cambio della revoca immediata delle sanzioni economiche. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump ha detto che gli Stati Uniti e l’Iran sono «vicini» a un accordo sul nucleare