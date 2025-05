Ci sono diversi incipit possibili per questo articolo. Uno, il più inutilmente maramaldo, è: Alessandro Giuli dice che la fine dell’egemonia di sinistra nella cultura è certificata dal fatto che i libri degli autori di sinistra non vendono; il libro di Alessandro Giuli, “Antico presente”, uscito il 15 aprile, ha nelle prime tre settimane venduto 328 copie. Un altro, il più scontato, è: Cannes, il più intellettuale ed europeo dei festival, apre con un discorso di Quentin Tarantino (americano divenuto star nel 1992), una Palma d’oro a Robert DeNiro (americano divenuto star nel 1976), un omaggio di Leonardo DiCaprio (americano divenuto star nel 1997). È l’egemonia degli americani o quella del Novecento? Un altro ancora, il più pratico, è: qual è la differenza tra le macchine a benzina che vuole continuare a produrre Salvini perché non è che l’operaio alla catena di montaggio lo fai diventare cardiochirurgo, e il cinema italiano che vuole i finanziamenti perché il macchinista e il truccatore e tutti gli altri mestieri del cinema non è che sia invece facile convertirli in cardiochirurghi, e non è che lasciarli senza lavoro sia meno macelleria sociale? (Poi su quest’espressione ricordatemi di tornarci). 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump, Giuli, Germano, e il bonus facciate per il cinema