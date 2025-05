Trump firma il pallone dei Mondiali con l' emiro del Qatar e Infantino

Il presidente statunitense Donald Trump ha partecipato a una cerimonia speciale a Doha, dove ha firmato il pallone dei Mondiali di calcio insieme all'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani e al presidente della FIFA Gianni Infantino, dopo una cena al Lusail Palace. Un evento simbolico che sottolinea l'importanza della competizione sportiva a livello globale.

Doha, 15 mag. (askanews) - Dopo la cena al Lusail Palace di Doha, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha firmato, insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino e all'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani a una cerimonia di firma del pallone dei Mondiali di calcio. Una sorta di "passaggio di consegne" della Coppa del Mondo dal Qatar, che l'ha ospitata nel 2022, agli Stati Uniti, che la ospiteranno nel 2026 insieme a Canada e Messico.

