Truffe via mail maxi-tentativo di phishing nel Padovano | la denuncia di Ugl Consumatori

Un maxi-tentativo di phishing sta colpendo la provincia di Padova, allertando i cittadini. UGL Consumatori lancia l'allerta, evidenziando il rischio di truffe via mail in cui malintenzionati cercano di ottenere informazioni personali e dati finanziari, fingendosi enti affidabili. √ą fondamentale restare vigili e informati per difendersi da queste insidie digitali.

Un maxi-tentativo di phishing (tipo di¬†truffa¬†effettuata su¬†Internet¬†attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire¬†informazioni¬†personali, dati finanziari o codici di accesso¬†fingendosi un ente affidabile) sta interessando l'intera provincia: a. 🔗Leggi su Padovaoggi.it ¬© Padovaoggi.it - Truffe via mail, maxi-tentativo di phishing nel Padovano: la denuncia di Ugl Consumatori

Segnala padovaoggi.it: Spiega Sebastiano Arcoraci, responsabile dello Sportello Consumatori: «Nei giorni scorsi diversi cittadini ci hanno segnalato l‚Äôarrivo di e-mail fraudolente inviate da un falso indirizzo di una sedice ...

