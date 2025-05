Truffe ai cittadini in aumento La denuncia del sindaco | Vogliono vendere depuratori

GROSSETO Ancora tentativi di truffe in città . In crescendo in queste ultime settimane: vittime inconsapevoli ancora una volta le persone anziane che vengono spesso raggirate. A darne notizia, degli ennesimi tentativi di truffe, è stato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha approfittato della sua pagina social per lanciare un appello a tutti i grossetani e non solo: "Mi giunge notizia - ha detto il primo cittadino - che ci sono dei sedicenti addetti del Comune di Grosseto che telefonano nelle case dei grossetani. Chiedendo di poter fare delle analisi delle acque per poi eventualmente montare uno speciale abbattitore per l’acqua potabile. Tutto questo viene fatto per avere poi la possibilità di vendere questi depuratori, oppure, cosa ancora peggiore, dice di collegarsi ad un link di una società che vende questi depuratori". 🔗Leggi su Lanazione.it

