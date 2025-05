Trovato un martello nel canale | test per capire se è quello sparito dalla villa dei Poggi

Un misterioso martello rinvenuto nel canale di Pavia potrebbe rivelarsi cruciale per risolvere il caso della villa dei Poggi. Le indagini, avviate dopo il racconto di un testimone che ha visto una giovane disfarsi di un oggetto pesante, includono il sequestro di pc, telefoni e diari a Sempio. Ricerche in corso per scoprire la verità.

Pavia, le ricerche dell’arma del delitto. Un testimone vide una ragazza disfarsi di un oggetto pesante. Sequestrati a Sempio pc, telefoni e diari 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trovato un martello nel canale: test per capire se è quello sparito dalla villa dei Poggi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caso Garlasco, scoperta shock: un martello riemerge dal canale di Tromello dopo anni

Come scrive notizie.it: Nel canale di Tromello spunta un martello: potrebbe essere l’arma del delitto Poggi. Il ritrovamento vicino a una casa legata alla famiglia Cappa, mentre si cercava un attizzatoio.

Garlasco, la rivelazione a "Chi L'ha visto?": «Trovato martello nel canale vicino la casa della famiglia Cappa»

Segnala ilmessaggero.it: Un martello è stato rinvenuto oggi, mercoledì 14 maggio, dai Vigili del fuoco durante le operazioni di dragaggio in un piccolo corso d’acqua a Tromello, a pochi chilometri ...

Garlasco, trovato martello in un canale prosciugato: è l'arma del delitto di Chiara Poggi?

Come scrive tag24.it: Possibile svolta decisiva nel giallo di Garlasco. Nella giornata del 14 maggio, durante le operazioni di dragaggio effettuate dai vigili del fuoco nel canale di Garlasco, è stato rinvenuto un martello ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GFVIP : TROVATO IL RAGAZZO CHE ENTRER? IN CASA PER TOMMASO ZORZI

?? un gran bel ragazzo, compir? trent'anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram?, queste le rivelazioni fatte da Alfonso Signorini a "Casa Chi" su uno dei prossimi nuovi ingressi.